Средняя продолжительность жизни в России достигла 73,6 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России средняя продолжительность жизни увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев текущего года. Таким образом, увеличение составило 0,7 года по сравнению с показателем 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, у женщин средняя продолжительность жизни превысила 78,5 года.

"Это произошло, благодаря дополнительному сохранению 34 тысячи жизней. Показатель общей смертности на 1 тысячу человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года", – приводятся в сообщении слова Скворцовой.

В конце сентября Скворцова сообщала, что продолжительность жизни россиян за последние 20 лет увеличилась почти на восемь лет. По ее словам, материнская смертность снизилась в 4,9 раза, а младенческая – в 3,6 раза. Показатель смертности от туберкулеза стал меньше в четыре раза. Также в стране на четверть сократилось потребление алкоголя и табака.

Также глава Минздрава отмечала, что по скорости роста продолжительности жизни Россия обгоняет все известные мировые показатели. По ее словам, для дальнейшего увеличения уровня жизни люди должны охотнее заниматься профилактикой заболеваний.

Правительство России планирует снизить смертность в стране за счет мероприятий, направленных на снижение количества смертей от болезней системы кровообращения и новообразований. Об этом говорится в едином плане по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года.

