Переменная облачность и до 23 градусов ожидаются в Москве 16 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве во вторник, 16 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов, в Подмосковье – от 19 до 24.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 10 градусов, по области – до 7.

Дождливая погода ожидается в столице в середине недели. Осадки будут идти с кратковременными перерывами до воскресенья, 21 сентября. Температура не поднимется выше 15 градусов, а в последний день недели похолодает до 9 градусов.

Синоптики отмечают, что столичным автомобилистам можно будет сменить резину на зимнюю, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже 5 градусов. Такой температурный режим обычно приходится на стык октября и ноября.