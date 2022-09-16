Сунгоркина похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве на Троекуровском кладбище похоронили главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина.
Могила Сунгоркина находится рядом с могилами журналистов Сергея Доренко, Андрея Стенина, Михаила Зеленского и Анатолия Лысенко.
Владимир Сунгоркин скончался в среду, 14 сентября, от инсульта. Журналист ушел из жизни в возрасте 68 лет в Приморье, где находился в экспедиции. На Дальнем Востоке Сунгоркин собирал материал для книги.
Соболезнования в связи со смертью Сунгоркина выразил Владимир Путин. Президент назвал его смерть большой потерей для отечественной журналистики, а самого журналиста – примером верности своему призванию и профессиональной этике.
Церемония прощания с Владимиром Сунгоркиным состоялась 16 сентября. Проститься с журналистом пришли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, а также коллеги и друзья Сунгоркина.
Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
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