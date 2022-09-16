Прощание с главредом "Комсомольской правды" началось в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве на Троекуровском кладбище началась церемония прощания с главным редактором "Комсомольской правды" Владимиром Сунгоркиным.

Уточняется, что на церемонии присутствуют первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, а также коллеги и друзья Сунгоркина.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в среду, 14 сентября, от инсульта. Журналист ушел из жизни в возрасте 68 лет в Приморье, где находился в экспедиции. На Дальнем Востоке Сунгоркин собирал материал для книги.

Соболезнования в связи со смертью Сунгоркина выразил Владимир Путин. Президент назвал его смерть большой потерей для отечественной журналистики, а самого журналиста – примером верности своему призванию и профессиональной этике.

