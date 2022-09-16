В РФ за сутки выявили 59 035 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России выявили 59 035 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии выявлено 20 324 039 случаев, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Число госпитализированных составило 4 178 человек. 110 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.

За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 50 020 пациентов. Всего COVID-19 в стране перенесли 19 294 876 человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что одной из главных и сложнейших задач, стоящих перед учеными и врачами, является снижение смертности от коронавирусной инфекции до нуля, чтобы летальный исход при COVID-19 был просто невозможен.

По ее словам, эта задача является чрезвычайно сложной и практически нереализуемой, однако наука и здравоохранение должны стремиться к ее выполнению.

