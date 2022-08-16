Врач назвала оптимальную температуру кондиционера в жару

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Об этом сообщает News.ru.

По ее словам, самая комфортная и оптимальная температура соответствует комнатной – 24–26 градусов. Она также напомнила, что нельзя допускать резких перепадов температуры.

"Даже 22–24 градуса – это нормальная комнатная температура. При такой температуре некоторые люди могут быть в футболке, а другие надевают легкую кофту. Главное, чтобы не дуло, не сидеть под кондиционером. Когда включаете кондиционер, идет поток холодного воздуха, можно простыть", – предупредила специалист.

Ярцева добавила, что температуру ночью можно уменьшить до 20–22 градусов, если укрыться одеялом.

Ранее Гидрометцентр России продлил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за жары до 11:00 среды, 17 августа. При этом в столице и области объявили четвертый класс пожарной опасности. Данное предупреждение будет действовать до 22:00 вторника, 16 августа.

Кроме того, до этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в южных регионах России в ближайшие три дня прогнозируется температура до 40–43 градусов. По его словам, такие показатели соответствуют климату в Египте.

