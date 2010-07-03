В Госдуме прокомментировали задержания родителей из-за незаконной покупки лекарств детям

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Председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Морозов прокомментировал Москве 24 задержание москвички при получении на почте не зарегистрированного в России лекарства для ее больного ребенка.

По словам депутата, парламентарии уже обсуждали вопрос с правительством о том, что делать с подобными случаями. "Вышли на решение, что по незарегистрированным лекарственным препаратам с подачи специалистов правительство пока будет эти препараты закупать, чтобы у мамочек не было такой необходимости", – сказал он.

Морозов также добавил, что в осеннюю сессию депутаты планируют "еще раз отработать этот вопрос". "Мы должны обеспечить эти лекарственные препараты, если они необходимы... Этот болезненный вопрос у нас остался, но я думаю, что мы найдем решение. Люди страдать не должны", – подчеркивает он.





Дмитрий Морозов председатель комитета Госдумы по охране здоровья Если складывается такая ситуация, что лекарства необходимы, нужно чтобы не мамочки в интернете их заказывали, а чтобы государство эту ситуацию контролировало и обеспечивало.

Ранее стало известно, что в Москве задержали женщину при получении на почте лекарства для больного ребенка. Об этом сообщила директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава. По ее словам, было возбуждено уголовное дело, которое должны передать в Следственный комитет. Мониава рассказала, что у ребенка задержанной эпилепсия, а врач назначил препарат "Фризиум".

После этого мать заказала лекарство по интернету. Когда женщина пришла забирать посылку, к ней подошли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таможенной службы, рассказала Мониава.

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович в эфире телеканала Москва 24 назвал ситуацию бесчеловечной и потребовал прекратить преследование. Он подчеркнул, что закон не должен работать против больных детей и их родителей, которые готовы пойти на все, чтобы облегчить их страдания.

Позднее в Следственном комитете России сообщили, что не возбуждали уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении москвички. Однако уголовное дело по факту незаконного ввоза на территорию страны незарегистрированного психотропного лекарства "Фризиум" возбудили сотрудники таможни. Женщина, заказавшая препарат для больного сына, проходит по делу в качестве свидетеля.

Всего она получила три международных почтовых отправления с "Фризиумом". Общий размер партии составил 600 таблеток. Женщина рассказала, что заказала лекарство через интернет для своего больного эпилепсией 25-летнего сына. При этом она не представила рецепта врача или заключения консилиума о необходимости его применения.

"Фризиум" – противосудорожное лекарство. Оно не зарегистрировано в России и содержит клобазам – психотропное вещество, оборот которого законодательно ограничен в России. В Минздраве сообщили, что оценят эффективность этого препарата.

В июле полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали в аналогичной ситуации с лекарствами для больного сына.



