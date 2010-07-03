Почти половина новорожденных получают свидетельство о рождении при выписке

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Свидетельство о рождении ребенка при выписке из роддома сегодня получают 40% родителей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Родителям, определившимся с именем малыша, с 2018 года начали выдавать свидетельства о рождении ребенка в роддомах столичного департамента здравоохранения. Документы при выписке получают уже 40 процентов малышей, такая возможность сейчас доступна во всех роддомах Москвы", – говорится в сообщении.
Для получения свидетельства матери ребенка необходимо заполнить бланк заявления, который выдается в больнице. Также нужно предоставить оригинал паспорта и медицинскую справку о рождении из роддома. Супругам нужно будет еще поднести свидетельство о заключении брака.
В каждом роддоме родителям новорожденных детей дарят также специальный набор, который состоит из 44 универсальных предметов для младенцев. В наборе есть ползунки, боди, шапочки, комбинезоны, слюнявчик, пустышка, бутылочка, погремушка, пеленка, присыпка, памперсы и другое.
Список предметов составлен с учетом мнения экспертов, педиатров и родителей. Подарочный набор позволяет родителям сэкономить деньги и время на покупку самых необходимых вещей для малыша – стоимость набора около 20 тысяч рублей. Набор для новорожденного вручают всем родителям, чьи дети появились на свет в Москве, независимо от места жительства родителей.
Ранее сообщалось, что за восемь лет число многодетных семей в столице выросло более чем в два раза. Город оказывает таким семьям значительную поддержку. В частности, каждая многодетная семья ежемесячно получает компенсацию на возмещение расходов по оплате жилья и услуг ЖКХ, а также за пользование телефоном.
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