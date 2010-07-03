Более 140 тысяч новорожденных в Москве получили подарочный набор "Наше сокровище". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимира Петросяна.
Он напомнил, что проект запустили в Москве в 2018 году, уточнив, что только за один год существования проекта было выдано порядка 100 тысяч подарочных наборов.
В рамках этого проекта родителям каждого новорожденного москвича дарят набор из 44 вещей. В подарке есть ползунки, боди, шапочки, комбинезоны, слюнявчик, пустышка, бутылочка, погремушка, пеленка, присыпка, памперсы и много другое.
Список предметов составлен с учетом мнения экспертов, педиатров и родителей. Подарочный набор позволяет родителям сэкономить деньги и время на покупку самых необходимых вещей для малыша – стоимость набора около 20 тысяч рублей.
Набор для новорожденного вручают всем родителям, чьи дети появились на свет в Москве, независимо от места жительства родителей.
Ранее сообщалось, что за восемь лет число многодетных семей в столице выросло более чем в два раза. Город оказывает таким семьям значительную поддержку. В частности, каждая многодетная семья ежемесячно получает компенсацию на возмещение расходов по оплате жилья и услуг ЖКХ, а также за пользование телефоном.
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