Родителей предложили освободить от налогов за "подарок новорожденному"

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Первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта "Крепкая семья" Ольга Окунева убеждена, что родителей нужно освободить от уплаты налогов за "подарок новорожденному". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Единой России".

С таким предложением Окунева обратилась к министру финансов Антону Силуанову. Она попросила выделить деньги из федерального бюджета, чтобы покрыть налоги на подарки родителям в 2020-2021 годах.

В подарках, о которых идет речь, есть вещи, необходимые в первый год жизни малыша. Как правило, это одежда, уходовые средства, белье и погремушки.

