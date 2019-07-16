Гроза накрыла Москву

К вечеру 16 июля в Москве началась гроза. Как сообщили в МЧС, дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду продлятся до 22:00 вторника. Непогода будет надвигаться с южных районов столицы к северу.

Спасатели призвали горожан обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В целом на этой неделе в городе может выпасть больше осадков, чем в совокупности с начала месяца. Причем до половины месячной нормы осадков выпадет до четверга.



Пользователи соцсетей делятся кадрами бушующей стихии.



Автомобилистам посоветовали быть осторожными на дорогах. В вечерний час пик будет плотно и скользко, предупреждает ЦОДД.



Рестораторов попросили на время непогоды закрыть летние веранды. Столичные власти посоветовали им укрепить все конструкции и закрыть зонты.

В регионах всей Центральной России в течение недели будут грозовые дожди, передавал Гидрометцентр. Циклонические вихри находятся на расстоянии от Москвы и области, однако в ближайшее время безоблачной и сухой погоды пока не предвидится.

