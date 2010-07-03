На Арбате установят памятник погибшим журналистам – Гусев

Памятник погибшим журналистам установят на улице Арбат в Москве. Об этом сообщал председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев на митинге в центре столицы.
Он напомнил, что с 1991 года в России погибли более 300 журналистов. "Мы бились за этот памятник – и этот памятник будет в Москве. Мы должны помнить об этих журналистах, мы не можем иначе. Мы должны помнить и о тех, кто сегодня еще за решеткой – журналисты", – цитирует Гусева РИА Новости.
Ранее сообщалось, что митинг в защиту свободы слова и журналистской деятельности на проспекте Академика Сахарова собрал около 1600 человек. В МВД отмечали, что полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.
Акцию решили организовать после дела журналиста Ивана Голунова. Его задержали 6 июня на Цветном бульваре. Полицейские нашли наркотики в рюкзаке, а позже и дома у корреспондента. Было возбуждено уголовное дело. Его поместили под домашний арест.
Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения сняли из-за недоказанности участия в совершении преступления.
Материалы расследования из МВД направили в СК. Там оценят действия полицейских при задержании журналиста. После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции.
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