На Арбате установят памятник погибшим журналистам – Гусев

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Памятник погибшим журналистам установят на улице Арбат в Москве. Об этом сообщал председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев на митинге в центре столицы.

Он напомнил, что с 1991 года в России погибли более 300 журналистов. "Мы бились за этот памятник – и этот памятник будет в Москве. Мы должны помнить об этих журналистах, мы не можем иначе. Мы должны помнить и о тех, кто сегодня еще за решеткой – журналисты", – цитирует Гусева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что митинг в защиту свободы слова и журналистской деятельности на проспекте Академика Сахарова собрал около 1600 человек. В МВД отмечали, что полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.

Акцию решили организовать после дела журналиста Ивана Голунова. Его задержали 6 июня на Цветном бульваре. Полицейские нашли наркотики в рюкзаке, а позже и дома у корреспондента. Было возбуждено уголовное дело. Его поместили под домашний арест.

Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения сняли из-за недоказанности участия в совершении преступления.

Материалы расследования из МВД направили в СК. Там оценят действия полицейских при задержании журналиста. После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции.