До 21 градуса тепла, дождь и гроза ожидаются в Москве 16 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 19 до 21 градуса тепла прогнозируется в Москве в пятницу, 16 мая, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и гроза. В Подмосковье – от 17 до 22 градусов тепла, местами – умеренный дождь и гроза.

Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду, при этом местами порывы достигнут 16 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что результат самого теплого дня нынешнего мая повторился в Москве в четверг, 15 мая. Синоптик отметил, что максимальная температура воздуха в столице составила плюс 18,7 градуса, что в точности повторяет результат самого теплого дня этого месяца – 4 мая.

Также Леус сообщил, что заморозки ночью 15 мая в Москве и Подмосковье стали последними в текущем сезоне. В ближайшие пять дней температура воздуха ожидается в пределах от 4 до 9 градусов.