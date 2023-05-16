Эксперт по финансовой грамотности дала совет, как избавиться от долгов

Фото: depositphotos/nelyninell

При оформлении кредита не каждый может правильно рассчитать свои финансовые возможности и рискует угодить в финансовую яму, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Она отметила, что на погашение долга не должно уходить более 30% семейного бюджета. Тогда не придется снижать качество жизни и не жить в режиме суровой экономии на всем.

Если платежи занимают более половины бюджета, то это повод бить тревогу, говорит эксперт. При первых признаках неплатежеспособности она советует реалистично оценить перспективы и поискать способ оптимизации своих обязательств.

Чтобы не допустить просрочек по платежам, Дайнеко рекомендует сократить некоторые статьи расходов.

"Начать стоит с составления плана разумной экономии. Откажитесь от спонтанных трат, эмоциональных покупок, готовой еды, ненужных платных подписок и услуг. Однако экономия не должна сказываться на здоровье и образовании", – рассказала специалист.

Вместе с оптимизацией расходов стоит заняться увеличением доходов, например, поискать подработку. Не стоит забывать и про налоговые вычеты, нужно оценить возможность получения государственной социальной поддержки.

"Все дополнительные средства можно направить на досрочное погашение кредита. Это позволит снизить размер ежемесячных платежей и уменьшить общую долговую нагрузку", – заключила Дайнеко.

Ранее результаты опроса показали, что для финансовой независимости россиянам необходимо 4,3 миллиона рублей. Таким образом, средняя оценка материального благополучия граждан России выросла на 26,5% по сравнению с прошлым годом.

До этого эксперт по финансовой грамотности, управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин рассказал россиянам, как лучше распорядиться 13-й зарплатой.

Более половины россиян знают, как правильно распоряжаться деньгами – аналитики