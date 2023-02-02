Для финансовой свободы россиянам необходимо 4,3 млн рублей – опрос

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Для финансовой независимости россиянам необходимо 4,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса компании «СберСтрахование жизни».

Таким образом, средняя оценка материального благополучия граждан России выросла на 26,5% – в прошлом году эта сумма составляла 3,4 миллиона рублей.

Опрос проходил в январе этого года в 37 различных городах страны, население которых превышает 500 тысяч человек. Всего в опросе поучаствовали 11 тысяч россиян.

Самый большой размер накоплений для финансовой независимости назвали жители Санкт–Петербурга – 8,7 миллиона рублей, следом идут москвичи – 7,4 миллиона рублей, жители Ярославля – 5,3 миллиона рублей, а также жители Ижевска и Казани – в обоих городах среднестатистический ответ составил 5,1 миллиона рублей.

Большинство опрошенных согласились с тем, что основой финансовой свободы является достойная зарплата. По мнению россиян, такой среднемесячный доход должен начинаться от 77,4 тысячи рублей. Самую высокую зарплату для финансовой независимости назвали жители Москвы – 144 тысячи рублей, после этого жители Санкт–Петербурга – 131 тысяча рублей, Челябинска – 111 тысяч рублей, Набережных Челнов – 106 тысяч рублей и Екатеринбурга – 101 тысяча рублей.

Материально независимыми себя назвали 58% жителей крупных российских городов. При этом среди респондентов мужчины чаще считают себя финансово свободными, чем женщины: 70 и 45% соответственно. Также чаще других финансово свободными называют себя те, кто имеет высшее или послевузовское образование.

Опрошенные россияне стали или желали бы стать финансово независимыми в 24 лет, при этом женщины хотят обрести материальное благополучие несколько раньше, чем мужчины: в 25 и 27 лет соответственно.

Ранее проведенные в России опросы показали, что повышения заработной платы смогли добиться те специалисты, которые лично просили 30% прибавки или больше. Также во время опроса россияне с доходами выше среднего заявляли о повышении чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Еще один опрос показал, что каждый третий россиянин следит за своим здоровьем с помощью трекеров и приложений. При этом около трети жителей страны проводят мониторинг своего здоровья как во время тренировок, так и в повседневной жизни.

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