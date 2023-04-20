Занимательный эффект: как оформить кредит и не оказаться в долговой яме

В марте российские банки выдали физлицам кредитов на 1,34 триллиона рублей, подсчитали аналитики. Это на 35% больше по сравнению с февралем и на 109% выше прошлогоднего показателя. Разбираемся, стоит ли брать кредиты этой весной и при каких условиях займы лучше не оформлять.

Берут, пока дают

Наибольший интерес у россиян в марте 2023 года вызвало оформление кредитов наличными. Банки выдали физлицам 631,5 миллиарда рублей, что на 38,7% больше показателя февраля и на 670% выше, чем год назад, сообщили в аналитической компании Frank RG. Выросла и средняя сумма займа: по итогам марта она составила 210,4 тысячи рублей, что на 4% больше, чем в феврале. Также увеличилось само количество выданных кредитов: по сравнению с мартом 2022-го их стало больше на 510%, с февралем 2023-го – на 33%.

Наблюдается рост и в ипотечном кредитовании. За март россияне взяли на покупку недвижимости 573,5 миллиарда рублей (прирост к февралю составил 35,1%). Здесь также выросла средняя сумма кредита: в марте 2022-го она составляла 3,2 миллиона рублей, в марте 2023-го – на полмиллиона больше.

Выросло также количество выданных автокредитов, в этом сегменте цифры вернулись к докризисным показателям. За март 2023-го россияне оформили займов на покупку машины 96,6 миллиарда рублей. Это на 21,5% выше февральских результатов и на 364% больше прошлогодних, отметили аналитики. Поменялся и средний чек – в марте он достиг отметки в 1,36 миллиона рублей.

Кроме того, россияне стали активнее оформлять так называемые POS-кредиты. Это те экспресс-займы, которые можно получить без визита в банк прямо в магазине, гипермаркете или салоне продаж. Обычно их берут на гаджеты, бытовую технику, одежду и ювелирные украшения.

По итогам марта объем выданных POS-кредитов составил 39,7 миллиарда рублей. По сравнению с февралем рост составил 22,5%, с прошлогодним результатом – 194%. Средний чек впервые с марта 2022-го превысил отметку в 30 тысяч рублей.

Потянут не все

Россияне вновь стали активно брать кредиты

В сегменте POS-кредитования очень часто встречаются импульсивные покупки, рассказал Москве 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В то же время именно здесь займы выдают под довольно высокий процент, обратил внимание эксперт.

"Покупатель заходит в магазин, ему что-то захотелось, и тут же рядом возникает представитель банка или микрофинансовой организации. Он начинает рассказывать, что все можно купить в рассрочку и практически без переплат, и сразу все оформляется здесь и сейчас. Таким образом, возникают не всегда рационально объяснимые покупки", – отметил Ордов.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова POS-кредиты пользуются спросом у широкого круга населения. Это займы по повышенным ставкам, для банков это прибыльный источник доходов. Поэтому в непростые для себя времена они начинают более навязчиво предлагать подобного рода услуги.

Кредиты наличными обычно берут в небольших суммах и под первоочередные потребности. "Минус в том, что деньги быстро "проедаются", а долг остается. Никаких положительных эмоций это не вызывает", – сказал эксперт.

В то же время он подчеркнул, что если у россиян были планы взять этой весной ипотеку или оформить автокредит, откладывать это на более поздний срок не имеет смысла.

"Ожидать снижения процентных ставок не стоит. Более того, Центробанк говорит о росте фактора инфляции. Это приводит к мысли, что регулятор может поднять ключевую ставку. А вслед за этим вырастут и проценты по кредитам. Поэтому сейчас хорошее время для тех, кто раздумывает над решением своих бытовых проблем", – отметил Ордов.



Экономист дал несколько советов, на какие факторы необходимо обращать внимание перед оформлением займа. В первую очередь следует потребовать у банка график платежей и полную информацию об условиях кредита. На то, что обо всем этом напомнит сама финансовая организация, лучше не рассчитывать, подчеркнул Ордов.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Кажется, что по размеру процентной ставки получится подобрать самый выгодный кредит. Но де-факто бывают скрытые условия, обязательное страхование, комиссии за досрочные платежи, невозможность погашения раньше срока. Все это нужно узнавать у банка и запросить у него график платежей, чтобы понять, получится потянуть кредит или нет.

Эксперт рекомендовал не брать кредит, если выплаты по нему составляют 40–60% и более от личного бюджета. В противном случае существует большой риск, что при потере работы или срочных тратах денег на обслуживание долга просто не останется.

"Поэтому оценивать целесообразность нужно еще и с точки зрения своих сбережений. На всякий случай "под подушкой" должна лежать сумма на два-три платежа. Если такой заначки нет, это скорее повод отказаться от кредита, чем пытаться загнать себя в долговую яму", – сказал Ордов.

Также он посоветовал перед оформлением проанализировать самому, какой банк на сегодняшний день предлагает самые выгодные условия по кредитам на те или иные задачи. Для этого можно воспользоваться специальными интернет-сервисами. Однако, выбрав банк, все равно нужно уточнить у его представителей полную информацию о кредите, заключил Ордов.

