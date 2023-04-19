Объем ипотечного кредитования в Москве увеличился на 17%

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

В Москве в минувшем марте заключили больше 11,4 тысячи договоров ипотечного кредитования, что на 17,2% больше, чем в феврале. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Тем не менее по сравнению с мартом прошлого года показатель упал на 7,1%: год назад было заключено 12,3 тысячи договоров. В то же время текущий показатель почти такой же, как в марте 2021 года. Суммарно же за первые три месяца текущего года в Москве зарегистрировали 28,3 тысячи ипотечных договоров, что на 10,2% меньше прошлогоднего показателя.

Как рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов, Москва по-прежнему является лидирующим регионом РФ по числу выданных льготных ипотек. Только в марте в городе было одобрено таких кредитов на сумму 25,5 миллиарда долларов, что составляет пятую часть от всех аналогичных займов в стране.

Глава столичного управления Росреестра Игорь Майданов оценивает текущую ситуацию как некритичную. По его словам, спрос на ипотечные программы сохраняется, граждане по-прежнему рассматривают недвижимость как один из способов сбережения средств.

"По сравнению с аналогичным периодом в 2008–2021 годах текущий первый квартал стал максимальным по количеству зарегистрированных ипотек", – подытожил Майданов.

Ранее Росреестр зафиксировал в Москве снижение числа сделок на вторичном рынке недвижимости на 19% в первом квартале этого года. Тем не менее в марте по сравнению с февралем объем продаж увеличился на 36% и составил 14,8 тысячи.

