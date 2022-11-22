Финансист рассказала, как накопить на старость с помощью игр

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Если есть желание начать формировать накопления на старость, а возможностей для этого недостаточно, то можно прибегнуть к играм, которые приучают к финансовой дисциплине, рассказала замдиректора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минчичова.

Начинать откладывать можно и незначительные суммы, главное – приучить себя к регулярности таких действий, пояснила она. В качестве примера эксперт привела игру для формирования полезной финансовой привычки на месяц. Так, нужно в течение 30 дней откладывать определенную сумму в безналичную и наличную "кубышку".

"<...> в 1-й день 10 рублей, во 2-й – 20 рублей, в 3-й – 30 рублей и так далее до 15 числа месяца, когда в копилку попадет 150 рублей. А следующие дни до конца месяца откладывать на 10 рублей в день меньше, то есть на 16-й день 140 рублей, на 17-й день 130 рублей и так далее", – приводит слова Минчичовой агентство "Прайм".

К концу месяца в копилке будет уже 2 400 рублей. Сформируется такая сумма за счет незаметных трат, указала экономист. При этом, по ее словам, из-за "геймификации процесса" к такому способу накопления появятся интерес и азарт.

Играть в такую финансовую игру можно с детьми, зачеркивая дни в календаре, добавила Минчичова. Главное, отметила она, не тратить полученную сумму на мелкие радости, а положить ее на депозит или накопительный счет в качестве финансовой подушки безопасности.

Ранее главный аналитик "Совкомбанка" Наталья Ващелюк рассказала, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи за 3–6 месяцев. Средства, по ее словам, лучше размещать в ликвидные инструменты, например наличные деньги, банковские накопительные счета или вклады.



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