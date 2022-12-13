Эксперт назвал лучший способ распорядиться 13-й зарплатой

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Эксперт по финансовой грамотности, управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин рассказал россиянам, как лучше распорядиться 13-й зарплатой или новогодней премией.

По его словам, эти деньги можно использовать для создания финансовой подушки безопасности.

"Попробуйте максимально ужать себя в тратах, уверен, что потом, в следующем году, вы скажете себе огромное спасибо. Я думаю, что стоит отложить не менее 30–50% от 13-й зарплаты или новогодних бонусов", – рассказал Сафиулин в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что также эти деньги можно положить на новогодний депозит под повышенные проценты.

"Наверное, лучший способ распорядиться деньгами сейчас – это положить их на короткий новогодний депозит с повышенной ставкой", – подчеркнул эксперт.

По его словам, это позволит через месяц вернуть свои деньги с процентами, а также избежать соблазна потратить их на новогодних распродажах.

Ранее стало известно, что решение о выдаче 13-й зарплаты принимает отдельно каждое руководство. При этом обычно премию получают бюджетники и сотрудники крупных компаний.

Отмечалось, что решение о выплате премии принимают сами руководители с учетом эффективности сотрудников и финансовых возможностей организации.



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