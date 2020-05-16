В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 71 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Москве, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, всего в столице умерли 1 503 человека, у которых было подтверждено заражение COVID-19.

При любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом, напомнили в штабе.

Ранее сообщалось о том, что поборовшие COVID-19 пациенты могут некоторое время оставаться его бессимптомными носителями. Согласно исследованию китайских ученых, коронавирус может сохраняться в организме как минимум еще 14 дней.

Сергей Собянин сообщил, что в столице вводят бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу. Мэр отметил, что исследования будут основаны на методе иммуноферментного анализа.

Согласно последним данным, в стране за сутки подтвердили 9 200 новых случаев COVID-19. Коронавирус был выявлен в 83 регионах. Нарастающим итогов в стране зафиксировали 272 043 подтвержденных случаев.

