В скрининге жителей Москвы на иммунитет к COVID-19 принял участие Марк Тишман

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Певец Марк Тишман сдал анализы на антитела к коронавирусной инфекции. Приглашение пройти тестирование он получил по электронной почте.

"Приехал и сдал анализ и на наличие вируса сейчас, и анализ на антитела. Процедура заняла минуты три-четыре от силы, с учетом заполнения документов минут 15 максимум", – рассказал исполнитель.

Также Тишман призвал москвичей не пренебрегать возможностью пройти тестирование.

Главврач городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова пояснила, что в программе массового скрининга на определение антител к COVID-19 могут принять участие те горожане, которые получили соответствующее приглашение по СМС или на электронную почту.

Уточняется, что возможность пройти бесплатное обследование есть в 30 поликлиниках Москвы при условии предварительной записи.

Ранее сообщалось о том, что уже порядка 2 тысяч москвичей без очередей сдали тест на антитела к коронавирусу. В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице рассказали, что каждые три дня для проведения такого анализа планируется приглашать порядка 70 тысяч москвичей.

Уже около 2 тысяч москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице будет организовано массовое бесплатное тестирование на наличие антител, способных сопротивляться коронавирусу. Исследование будет проводиться на основе метода иммуноферентного анализа.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова также отмечала, что введение ИФА-тестирования позволит увеличить количество проводимых исследований до 200 тысяч в день.

