До 21 градуса тепла ожидается в Москве 16 апреля

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В Москве и области во вторник, 16 апреля, ожидаются переменная облачность и до 21 градуса тепла, сообщает Гидрометцентр России.

Осадков не прогнозируется. Порывы южного ветра составят от 3 до 8 метров в секунду. Также синоптики отмечают, что атмосферное давление в столице и по области составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Москву поступит теплый воздух со стороны Средиземного моря и Турции. На фоне такой солнечной погоды температура воздуха в городе поднимется до 20–22 градусов тепла.

Из-за установления теплой погоды в Москве запели птицы, а с 1 апреля на природных территориях города установлен режим тишины. Он нужен для создания благоприятных условий в период размножения зверей и птиц.