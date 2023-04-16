Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В последний день недели, 16 апреля, в Москве прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу метеорологов, днем столбики термометров в столице будут показывать от 13 до 15 градусов, в Подмосковье – от 11 до 16 градусов.

Скорость юго-восточного ветра составит 4–9 метров в секунду, атмосферное давление в столице – 760 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что на следующей неделе жителей и гостей столицы ожидает температура до плюс 17 градусов. Однако в некоторые дни атмосферное давление будет повышаться.

До этого в комитете лесного хозяйства Московской области сообщили, что в Подмосковье в выходные из-за сильного ветра существует риск возникновения природных пожаров, в связи с чем разжигать огонь в лесах не рекомендуется.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве в выходные 15–16 апреля

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