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19:29

Безопасность

Жителей Подмосковья призвали не разжигать огонь в лесу в выходные из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Подмосковье в выходные из-за сильного ветра существует риск возникновения природных пожаров, в связи с чем разжигать огонь в лесах не рекомендуется. Об этом сообщается в телеграм-канале комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 90% всех возгораний случается по вине людей.

"Напоминаем, что основной причиной возникновения лесных пожаров в весенний период является человеческий фактор. Огонь в лесах возникает в результате непотушенных или плохо затушенных костров, брошенных окурков, зажженных спичек, из-за несанкционированных выжиганий сухой травы", – говорится в сообщении.

Ветер способен очень быстро распространить пламя и увеличивать площадь пожаров. Специалисты призвали не поджигать сухую траву и лесную подстилку, не бросать спички или окурки, не оставлять материалы, пропитанные горючими веществами, а также не использовать открытый огонь.

В случае пожара следует быстро позвонить на горячую линию лесной охраны по номеру 8 (800) 100–94–00 или по единому номеру 112.

Ранее сообщалось, что в районе 89-го километра МКАД в Московской области произошло возгорание сухой травы. По данным экстренных служб, там воспламенилась растительность на 300 метров по фронту.

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