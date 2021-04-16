Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил запретить коллекторскую деятельность в России, сообщает РИА Новости.
Также его фракция подготовила законопроект об уголовной ответственности для коллекторов, ранее нарушавших закон о взыскании просроченной задолженности с должников.
"Коллекторскую деятельность в России нужно запретить и это принципиальная позиция партии. Но, поскольку у этой идеи слишком много противников, для начала мы предлагаем ввести уголовную ответственность за нарушения в этой сфере", – цитирует Миронова РИА Новости.
По его словам, фракция подготовила законопроект об уголовной ответственности для коллекторов, которые ранее получали административные штрафы за нарушение законодательства о взыскании просроченной задолженности с должников.
Ранее стало известно, что коллекторов в России могут обязать записывать все переговоры с должниками. Запись необходимо будет применять во всех случаях взаимодействия с должниками. В частности, коллекторов могут обязать обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений.
В целях безопасности коллекторам предлагают присвоить индивидуальные номера вместо имени. Специалисты считают, что такой способ позволит в том числе минимизировать риск утечки личных данных взыскателей долгов.
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