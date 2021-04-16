Медведев отметил улучшение уровня жизни в РФ

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Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что уровень жизни в стране существенно вырос. Об этом сообщает РИА Новости.

"Когда Владимир Владимирович Путин стал президентом в 2000 году, средняя зарплата по стране была порядка, перевожу в иностранный эквивалент, хотя это не очень сейчас любят делать, 50 долларов. Никто почти этого уже не помнит", – заявил политик на встрече с молодыми участниками предварительного голосования.

Медведев призвал почувствовать разницу и отметить, насколько улучшилось социальное положение страны. Он также объяснил, что "Единая Россия" должна таким образом выстроить работу во время избирательной кампании, чтобы показать достижения РФ.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал о критике в свой адрес во время работы премьер-министром. Действующий зампредседателя Совбеза отметил, что замечания он получал буквально каждый день.

