Медведев рассказал о критике в свой адрес во время работы премьер-министром

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал о ежедневной критике в свой адрес в период работы премьером. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я возглавлял исполнительную власть в стране на протяжении 8 лет, будучи председателем правительства. Меня критиковали каждый день. Естественно. Исполнительную власть всегда можно критиковать", – поделился он с участниками предварительного голосования.

Он добавил, что молодым политикам необходимо уметь разговаривать не только при помощи бытовой лексики, но и разбираться в профессиональной лексике для выполнения необходимой работы.

"Вы не сможете написать закон – региональный закон или тем более федеральный, используя бытовой язык", – пояснил Медведев.

Кроме того, он подчеркнул важность совершенного владения обеими лексическими составляющими для каждого политика.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин посоветовал молодым людям не бояться совершать ошибки, поскольку именно они обеспечивают развитие. Глава кабмина добавил, что фраза "на ошибках учатся" банальна, но правдива и имеет большое значение.

Он отметил, что человек, который избежит ошибок для себя, используя знание, как избегали ошибок другие люди, может гораздо быстрее и эффективнее добиться результатов.