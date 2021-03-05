Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посоветовал молодым людям не бояться совершать ошибки, поскольку именно они обеспечивают развитие, сообщает ТАСС.
"В жизни любого человека ошибки, если он развивается, подталкивают его к развитию, потому что обратная связь и осмысление того, что ты, может быть, что-то не так сделал, позволяют сделать выводы и пойти дальше", – сказал премьер.
Глава кабмина добавил, что фраза "на ошибках учатся" банальна, но правдива и имеет большое значение.
Он отметил, что человек, который избежит ошибок для себя, используя знание, как избегали ошибок другие люди, может гораздо быстрее и эффективнее добиться результатов.
3 марта Сергей Собянин поздравил премьер-министра РФ Михаила Мишустина с днем рождения. Мэр пожелал ему здоровья, а также поблагодарил за поддержку Москвы и ее жителей.
Собянин также пожелал председателю правительства РФ успехов в решении задач, стоящих перед кабмином.
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