Собянин поздравил Мишустина с днем рождения и поблагодарил за поддержку Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил премьер-министра РФ Михаила Мишустина с днем рождения. Мэр пожелал ему здоровья, а также поблагодарил за поддержку Москвы и ее жителей.

Собянин также пожелал председателю правительства РФ успехов в решении задач, стоящих перед кабмином.

"Спасибо за поддержку Москвы и москвичей. Здоровья, оптимизма и удачи во всех начинаниях", – написал Собянин в Twitter.

Уточняется, что 3 марта Михаил Мишустин отмечает 55-летие.

15 января 2020 года второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства. На следующий день депутаты дали согласие на назначение премьера. 16 января Мишустин был назначен председателем правительства.