В Совфеде призвали не делать из уехавших россиян оппонентов государства

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев призвал не делать из всех уехавших из страны россиян оппонентов государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова вице-спикера Совфеда.

По словам Косачева, необходимо создавать условия для их возвращения на родину. Он отметил, что в данном вопросе должен быть индивидуальный подход к каждому. При этом также нужно продолжать диалог с уехавшими за границу россиянами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не нужно преувеличивать количество покинувших Россию граждан, так как это не является общей тенденцией.

По словам пресс-секретаря президента, граждане России могут свободно передвигаться по миру и "искать счастье на стороне". Однако, по мнению Пескова, это не следует делать там, где сжигают флаги родины.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более 60% россиян, которые ранее покинули территорию государства, уже вернулись обратно и продолжают осуществлять деятельность на прежней работе.

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