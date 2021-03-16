Почти 70% месячной нормы осадков выпало в Москве за первую половину марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За первую половину марта в столице выпало 66% месячной нормы осадков, сообщает портал "Метеоновости". В основном это были осадки в виде снега. Лишь в последние дни они чередуются с дождем.
"Наибольшее количество осадков московская земля получила 7 марта – 7 миллиметров. Нередки в начале весны были и ветреные дни, порывы достигали 14 метров в секунду", – говорится в сообщении.
На севере города снежный покров составляет 41 сантиметр, на юге – 39 сантиметров, на северо-западе уменьшился до 29 сантиметров.
Синоптики обещают, что 2 марта остается самым теплым днем текущего месяца – столбики термометров тогда повысились до 5,4 градуса. В то же время средняя температура за первую половину марта остается ниже нормы на 1,4 градуса.
Директор Гидрометцентра России Сергей Борщ накануне предупредил, что температурные колебания сохранятся в Москве до конца текущей недели. Кроме того, из-за погодных контрастов ночью вероятны подмерзания, которые будут таять днем.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в столице на следующей неделе. По ее словам, ожидаются осадки время от времени, так как погоду будет определять область пониженного атмосферного давления.
Позднякова отметила, что сейчас погоду в столице определяет циклон. Во второй половине недели регион будет находиться в его тылу, поэтому ветер станет северным и температура в ночные часы снизится.
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