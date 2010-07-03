Москве предрекли бурное таяние снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Текущая неделя в столице завершится повышением температуры воздуха. По прогнозам, 17 марта горожан ждет погода, характерная для апреля, сообщает сайт "Метеоновости".

По словам синоптиков, в воскресенье температура превысит средние показатели почти на четыре градуса. "По климату это время бурного таяния снега", – сказано в сообщении.

Прежде метеорологи предупреждали москвичей о небольших осадках и шести градусах тепла. Кроме того, в субботу атмосферное давление в столице упало до 741 миллиметра ртутного столба.

Ожидается, что климатическая весна придет в Москву не раньше середины апреля. Примерно в этот период растает весь снег.

