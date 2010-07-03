Синоптики пообещали небольшие осадки и до плюс 6 градусов в субботу

Облачная погода, небольшие осадки и до 6 градусов тепла ожидается в столичном регионе в субботу, 16 марта, сообщает портал "Метеоновости".
Как объясняют синоптики, днем Москва и область окажутся в передней части атлантического циклона. Атмосферное давление продолжит понижаться, упав в середине дня до 741 миллиметра ртутного столба.
В столице воздух прогреется до 1–3 градусов тепла, в Подмосковье – до 6 градусов выше нуля. Ветер южных румбов подует со скоростью 5–10 метров в секунду.
Накануне замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, какой погоды стоит ждать москвичам и гостям столицы в выходные. По его словам, с приближением теплого атмосферного фронта с запада местами пройдут небольшие осадки.
В воскресенье ветер может достигать 20 метров секунду. Днем 17 марта – до +5 градусов, по области – до +6. Погода будет облачной, с прояснениями. Возможны слабые осадки.
С 18 марта воздух в столице прогреется до 6–8 градусов. По прогнозам синоптиков, вторая половина месяца будет более теплой и солнечной.
Ранее сообщалось, что в ближайшую рабочую неделю в столицу придет потепление. Однако погоду пока нельзя назвать весенней: по ночам температура воздуха не будет подниматься выше ноля. Снег пролежит в Москве до середины апреля. Высота сугробов в городе на 30 процентов меньше нормы, но таять они будут медленно.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.