Синоптики пообещали небольшие осадки и до плюс 6 градусов в субботу

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Облачная погода, небольшие осадки и до 6 градусов тепла ожидается в столичном регионе в субботу, 16 марта, сообщает портал "Метеоновости".

Как объясняют синоптики, днем Москва и область окажутся в передней части атлантического циклона. Атмосферное давление продолжит понижаться, упав в середине дня до 741 миллиметра ртутного столба.

В столице воздух прогреется до 1–3 градусов тепла, в Подмосковье – до 6 градусов выше нуля. Ветер южных румбов подует со скоростью 5–10 метров в секунду.

Накануне замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, какой погоды стоит ждать москвичам и гостям столицы в выходные. По его словам, с приближением теплого атмосферного фронта с запада местами пройдут небольшие осадки.

В воскресенье ветер может достигать 20 метров секунду. Днем 17 марта – до +5 градусов, по области – до +6. Погода будет облачной, с прояснениями. Возможны слабые осадки.

С 18 марта воздух в столице прогреется до 6–8 градусов. По прогнозам синоптиков, вторая половина месяца будет более теплой и солнечной.

Ранее сообщалось, что в ближайшую рабочую неделю в столицу придет потепление. Однако погоду пока нельзя назвать весенней: по ночам температура воздуха не будет подниматься выше ноля. Снег пролежит в Москве до середины апреля. Высота сугробов в городе на 30 процентов меньше нормы, но таять они будут медленно.