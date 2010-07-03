Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, какой погоды стоит ждать москвичам и гостям столицы в выходные. По его словам, с приближением теплого атмосферного фронта с запада местами пройдут небольшие осадки.
"В субботу днем – 0...+2°С, местами до +5°С. Ветер юго-восточный, порывистый, до 11 метров в секунду. Послезавтра ветер может достигать 20 метров секунду. Днем в воскресенье – до +5°С, по области – до +6°С. Погода будет облачной, с прояснениями. Возможны слабые осадки", – цитирует RT замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолия Цыганкова.
Ранее сообщалось, что в ближайшую рабочую неделю в столицу придет потепление. Однако погоду пока нельзя назвать весенней: по ночам температура воздуха не будет подниматься выше ноля. Снег пролежит в Москве до середины апреля. Высота сугробов в городе на 30 процентов меньше нормы, но таять они будут медленно.
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