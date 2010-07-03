Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, какой погоды стоит ждать москвичам и гостям столицы в выходные. По его словам, с приближением теплого атмосферного фронта с запада местами пройдут небольшие осадки.

"В субботу днем – 0...+2°С, местами до +5°С. Ветер юго-восточный, порывистый, до 11 метров в секунду. Послезавтра ветер может достигать 20 метров секунду. Днем в воскресенье – до +5°С, по области – до +6°С. Погода будет облачной, с прояснениями. Возможны слабые осадки", – цитирует RT замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолия Цыганкова.

С 18 марта воздух в столице прогреется до шести-восьми градусов. По прогнозам синоптиков, вторая половина месяца будет более теплой и солнечной.

Ранее сообщалось, что в ближайшую рабочую неделю в столицу придет потепление. Однако погоду пока нельзя назвать весенней: по ночам температура воздуха не будет подниматься выше ноля. Снег пролежит в Москве до середины апреля. Высота сугробов в городе на 30 процентов меньше нормы, но таять они будут медленно.

