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09:29

Волны холода могут вернуться в Москву

общество погода

09:29

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Возвратное похолодание" может прийти в столицу поздней весной. Этого не исключает замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов, передает Агентство "Москва".

Возможные погодные изменения Семенов связал с перестройкой атмосферной циркуляции в переходные сезоны. Он также сравнил этот процесс с бабьим летом.

"С очень большой вероятностью нас ждут в апреле-мае некие волны холодной, прохладной погоды. Но это случается каждую весну, как и бабье лето – осенью", – отметил специалист.

По словам Семенова, в этом году весна пришла в Москву слишком рано, что противоречит тенденции. "То, что случилось сейчас – это аномалия, если смотреть на тенденции прошлых десятилетий", – заключил климатолог.

В последний день рабочей недели москвичей ждут облачная погода и пять градусов выше нуля. При этом атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

На 15 марта в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Как утверждают синоптики, уже в понедельник в столице потеплеет до плюс восьми. Однако в ночные часы все еще возможны отрицательные температуры.

"Климат-контроль": какая погода ждет москвичей в ближайшее время

общество погода

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