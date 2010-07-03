Волны холода могут вернуться в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
"Возвратное похолодание" может прийти в столицу поздней весной. Этого не исключает замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов, передает Агентство "Москва".
Возможные погодные изменения Семенов связал с перестройкой атмосферной циркуляции в переходные сезоны. Он также сравнил этот процесс с бабьим летом.
"С очень большой вероятностью нас ждут в апреле-мае некие волны холодной, прохладной погоды. Но это случается каждую весну, как и бабье лето – осенью", – отметил специалист.
По словам Семенова, в этом году весна пришла в Москву слишком рано, что противоречит тенденции. "То, что случилось сейчас – это аномалия, если смотреть на тенденции прошлых десятилетий", – заключил климатолог.
В последний день рабочей недели москвичей ждут облачная погода и пять градусов выше нуля. При этом атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
На 15 марта в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Как утверждают синоптики, уже в понедельник в столице потеплеет до плюс восьми. Однако в ночные часы все еще возможны отрицательные температуры.
"Климат-контроль": какая погода ждет москвичей в ближайшее время
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