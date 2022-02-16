Попова заявила о максимальном росте заражений коронавирусом среди пожилых россиян

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что максимальный рост заболеваемости коронавирусом наблюдается среди россиян старше 65 лет.

Она отметила, что это создает дополнительную нагрузку на коечный фонд. При этом, по словам Поповой, количество заражений не растет среди школьников.

"Хочу сказать, что этот эпидпроцесс мы успешно проходим, практически не отправляя школьников на дистанционное образование", – сказала Попова на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Ранее Попова заявила, что в России фиксируется снижение темпов распространения коронавируса. При этом она отметила, что ситуация остается тяжелой.

В России за последние сутки госпитализировали 19 573 человека с коронавирусной инфекцией. При этом умерли за сутки 748 человек, также выявлено 179 284 новых случая заражения COVID-19.

