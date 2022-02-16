Попова заявила, что пневмония развивается у 3% заболевших COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Примерно у 3% заболевших коронавирусом развивается пневмония. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, такие показатели связаны с высоким охватом тестирования.

"Тестирование на прошедшей неделе составило 705 на 100 тысяч населения. Это более чем в два раза выше заданной планки", – сказала Попова.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что ситуация с коронавирусом в России, вероятно, будет спокойной до мая. По его словам, в ближайшие две недели число заразившихся может снизиться до показателей ниже шестизначных цифр.

Несмотря на легкость течения "Омикрона", необходимо продолжать вести статистику зараженных, подчеркнул Исаев. Он также призвал перестать сравнивать коронавирус с гриппом, так как их мало что объединяет. Эксперт отметил, что это два разных феномена.

