В ВОЗ назвали условие третьей волны коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Третья волна пандемии коронавируса возможна, если люди не будут соблюдать меры предосторожности, поскольку коллективный иммунитет от COVID-19 пока не сформировался, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Вторая волна сейчас показывает снижение (заболеваемости – прим.) по всему миру. Достаточного коллективного иммунитета еще нет, барьера еще нет, если не будем осторожны – да, третья волна возможна. Зависит от поведения людей", – заявила она в эфире канала "Россия 1".
Ранее российские вирусологи рассказали о третьей волне пандемии коронавирусной инфекции в России. Вирусолог и инфекционист Николай Малышев попросил россиян не бояться новой волны пандемии, добавив, что защитить граждан от новой вспышки инфекции поможет вакцинация.
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, в свою очередь, выразил мнение, что новый всплеск заболеваемости может произойти в стране в апреле. По его словам, избежать новой волны коронавируса удастся, если будет привито порядка 70% всего населения страны.
В Москве за сутки выявили 1 409 заразившихся коронавирусом
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