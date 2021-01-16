Врач предложил ввести пункт о вакцинации в трудовой договор

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Пункт о вакцинации необходимо ввести в трудовой договор работников, которые постоянно контактируют с большим количеством людей, сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на врача-иммунолога Владислава Жемчугова.

"В контракт надо включать пункт о вакцинации. Если я, например, преподаватель вуза. И у меня общаются шесть групп студентов по 30 человек. Вот 180 человек контактируют. Кто против и не хочет работать на таких условиях – пусть работает дворником, там безопасно", – заявил доктор медицинских наук.

Он напомнил, что в России вакцинация проходит на добровольной основе. Речь идет о прививке не только от коронавируса.

"Нет проблем. Кто-то хочет переболеть сам, ну пусть переболеет", – отметил Жемчугов.

Ранее в ВОЗ выступили против введения обязательной вакцинации при международных поездках. Такое мнение обосновывается тем, что еще неясно, в какой степени вакцинация снижает передачу инфекции.

С 19 января в Москве расширится список лиц, имеющих право претендовать на бесплатную вакцинацию. В перечень вошли индивидуальные предприниматели и их работники, а также самозанятые граждане. Масштабная бесплатная вакцинация населения стартовала в Москве в начале декабря.