В Минздраве допустили, что сертификат о вакцинации от COVID-19 сможет давать послабления

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Некоторые послабления, связанные с соблюдением антиковидных мер, могут получить граждане, привитые от коронавируса. Об этом на Гайдаровском форуме заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Уточняется, что сертификат о вакцинации можно будет получить в личном кабинете на портале госуслуг.

"В принципе, если дальше будут какие-то решения приняты в плане того, чтобы этот сертификат являлся каким-то документом, определяющим право на перемещение, посещение каких-то мероприятий, не исключаем (такой возможности)", – отметил Камкин.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что сделавшие прививку от коронавируса жители Сахалина смогут не носить маски в общественных местах.

При этом сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый считает, что носить маски и соблюдать антиковидные меры должны все, кто привился от коронавируса. По его словам, правила, установленные Роспотребнадзором, одинаковы для всех.