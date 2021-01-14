В Минздраве допустили, что сертификат о вакцинации от COVID-19 сможет давать послабления

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Некоторые послабления, связанные с соблюдением антиковидных мер, могут получить граждане, привитые от коронавируса. Об этом на Гайдаровском форуме заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
Уточняется, что сертификат о вакцинации можно будет получить в личном кабинете на портале госуслуг.
"В принципе, если дальше будут какие-то решения приняты в плане того, чтобы этот сертификат являлся каким-то документом, определяющим право на перемещение, посещение каких-то мероприятий, не исключаем (такой возможности)", – отметил Камкин.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что сделавшие прививку от коронавируса жители Сахалина смогут не носить маски в общественных местах.
При этом сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый считает, что носить маски и соблюдать антиковидные меры должны все, кто привился от коронавируса. По его словам, правила, установленные Роспотребнадзором, одинаковы для всех.
Мурашко заявил, что в гражданский оборот уже поступило 1,6 млн доз вакцины от COVID-19
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