Врач заявил о необходимости носить маски привившимся от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Носить маски и соблюдать антиковидные меры должны все, кто привился от коронавируса, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
"Конечно, граждане, прошедшие вакцинацию, будут чувствовать себя более защищенными. Но правила, установленные Роспотребнадзором, одинаковы для всех", – приводит РИА Новости слова сенатора.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что сделавшие прививку от коронавируса жители Сахалина смогут не носить маски в общественных местах.
Он отметил, что массовая вакцинация на Сахалине и Курилах начнется 16 января с крупной поставкой партий препарата "Спутник V". По его словам, в среднем в область будут поступать ежемесячно 20 тысяч доз препарата.
Накануне Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в настоящий момент в стране работает 1 331 прививочный пункт. Она призвала регионы и дальше наращивать объемы пунктов для вакцинации.
Мурашко заявил, что в гражданский оборот уже поступило 1,6 млн доз вакцины от COVID-19
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