Ученые выяснили, остаются ли переболевшие коронавирусом заразными

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Переболевшие коронавирусом люди, несмотря на приобретенный иммунитет, могут быть разносчиками инфекции. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного управлением по охране общественного здоровья Англии Public Health England.
Ученые сообщили, что в результате собственного исследования они пришли к выводу, что переболевшие коронавирусом люди получают иммунитет как минимум на пять месяцев с момента заболевания. Однако, по их словам, несмотря на их защищенность от повторного заражения, они могут стать переносчиками инфекции другим людям.
"PHE (управление по охране общественного здоровья Англии. – Прим. ред.) также предупреждает, что хотя обладатели антител в какой-то степени защищены от того, чтобы самим заболеть COVID-19, первоначальные данные следующего этапа исследования говорят о том, что некоторые из этих людей сохраняют большое количество вируса и могут продолжить передавать его другим", – говорится в сообщении.
Ученые подчеркнули, что именно поэтому важно соблюдать все меры предосторожности, чтобы защитить других граждан от возможного заражения инфекцией.
Ранее ученые из Тюбингенского университета заявили, что распространению коронавируса способствует определенный фермент в организме. По данным специалистов, проникать в клетки организма вирусу помогают особые вещества, которые вырабатываются клетками под давлением этого вируса.
Ученые предполагают, что их открытие позволит по-другому посмотреть на разработку и совершенствование лекарств для лечения COVID-19.
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