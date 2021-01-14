Ученые выяснили, остаются ли переболевшие коронавирусом заразными

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Переболевшие коронавирусом люди, несмотря на приобретенный иммунитет, могут быть разносчиками инфекции. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного управлением по охране общественного здоровья Англии Public Health England.

Ученые сообщили, что в результате собственного исследования они пришли к выводу, что переболевшие коронавирусом люди получают иммунитет как минимум на пять месяцев с момента заболевания. Однако, по их словам, несмотря на их защищенность от повторного заражения, они могут стать переносчиками инфекции другим людям.

"PHE (управление по охране общественного здоровья Англии. – Прим. ред.) также предупреждает, что хотя обладатели антител в какой-то степени защищены от того, чтобы самим заболеть COVID-19, первоначальные данные следующего этапа исследования говорят о том, что некоторые из этих людей сохраняют большое количество вируса и могут продолжить передавать его другим", – говорится в сообщении.

Ученые подчеркнули, что именно поэтому важно соблюдать все меры предосторожности, чтобы защитить других граждан от возможного заражения инфекцией.

Ранее ученые из Тюбингенского университета заявили, что распространению коронавируса способствует определенный фермент в организме. По данным специалистов, проникать в клетки организма вирусу помогают особые вещества, которые вырабатываются клетками под давлением этого вируса.

Ученые предполагают, что их открытие позволит по-другому посмотреть на разработку и совершенствование лекарств для лечения COVID-19.