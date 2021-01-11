Найден фермент, влияющий на распространение коронавируса в организме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Распространению коронавируса способствует определенный фермент, который ученые из Тюбингенского университета обнаружили в организме человека, передает портал Merkur.
По данным специалистов, проникать в клетки организма вирусу помогают особые вещества, которые вырабатываются клетками под давлением этого вируса. Фермент гуанилаткиназа 1 (GK1) при этом помогает инфекции размножаться. В рамках исследований специалисты "убрали" фермент из организма, после чего SARS-CoV-2 остановился в размножении.
Ученые предполагают, что их открытие позволит по-другому посмотреть на разработку и совершенствование лекарств для лечения COVID-19.
Ранее бельгийские и нидерландские ученые исследовали процесс восстановления организма у переболевших коронавирусом и обнаружили, что COVID-19 обладает признаками хронического заболевания.
Главными проблемами, появившимися после COVID-19, стали усталость (98%), мышечная слабость (90%), проблемы со сном (88%) и различные боли (87%). Кроме того, многие жалуются на понижение работоспособности.
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