Ученые нашли у COVID-19 признаки хронического заболевания

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Бельгийские и нидерландские ученые исследовали процесс восстановления организма у переболевших коронавирусом и обнаружили, что COVID-19 обладает признаками хронического заболевания, сообщает Journal of Clinical Medicine.
Специалисты установили, что большинство пациентов, перенесших коронавирус в легкой форме, после болезни приобрели определенные проблемы со здоровьем на протяжении как минимум трех месяцев. Подробное изучение 1837 больных средним возрастом в 47 лет показало, что почти у половины из них выросла потребность в уходе, а примерно треть стала нуждаться в помощи другого человека.
Главными проблемами, появившимися после COVID-19, стали усталость (98%), мышечная слабость (90%), проблемы со сном (88%) и различные боли (87%). Кроме того, многие жалуются на понижение работоспособности.
Отмечается, что у 86% исследованных людей ранее не было никаких проблем со здоровьем, при этом сейчас абсолютно здоровыми себя считают только 6%.
Кроме того, 31% пациентов остался зависимым от ухода посторонних людей спустя три месяца после заражения. Этот показатель сравним с данными больных такими хроническими болезнями, как почечная недостаточность, сердечная недостаточность или обструктивная болезнь легких.
"Влияние COVID-19 на повседневную жизнь пациентов огромно в подмножестве не госпитализированных пациентов, и необходимо уделять больше внимания определению оптимальных вариантов лечения этих пациентов", – говорится в исследовании.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в России стабилизируется. По данным ведомства, суточный показатель за последнюю неделю снизился почти с 19 до 16 случаев на 100 тысяч населения.
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