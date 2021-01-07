В России за сутки подтвердили 23 541 новый случай коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России зафиксировали 23 541 новый случай коронавируса, сообщает Оперативный штаб. Без клинических проявлений заболевание активно в 2 681 случае (11,4%).
На Москву из общего числа заболевших пришелся 4 871 случай, на Санкт-Петербург – 3 005 случай, на Московскую область – 1 228, на Нижегородскую область – 403, на Воронежскую область – 394, на Ростовскую область – 393, на Свердловскую область – 384, на Красноярский край – 317, на Хабаровский край – 312.
Всего в России коронавирусом заразились 3 332 142 человека. Наименьшие темпы прироста зарегистрированы в Тыве, Еврейской автономной области, Магаданской области, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Алтай и Республике Саха (Якутия).
Летальных случаев за сутки подтверждено 506. Всего скончались 60 457 человек. Справились с инфекцией за 24 часа 23 729 человек. За весь период выписано по выздоровлении по России 2 709 452 человека.
Ранее сообщалось, что переболевшие коронавирусом после выздоровления в течение нескольких месяцев подвержены воспалению сердечной мышцы, повреждению почек, а также проблемам с мочеиспусканием и боли в тестикулах. Кроме того, перенесшие COVID-19 порой не способны сфокусироваться и могут ощущать "туман в голове".
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