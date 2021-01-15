В ВОЗ выступили против введения обязательной вакцинации от COVID-19 при поездках

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Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации в отношении пандемии COVID-19 выступил против введения обязательной вакцинации при международных поездках. Об этом сообщается в рекомендациях на сайте организации.

Также отмечается, что специалисты выступили против обязательного наличия иммунитета в аналогичной ситуации.

"В настоящее время не следует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета при международных путешествиях как условия въезда [в страну]", – говорится в заявлении.

Уточняется, что это связано с тем, что еще неясно, в какой степени вакцинация снижает передачу инфекции.

Ранее директор европейского отделения ВОЗ Ханс Клюгге отметил, что достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в мире получится при помощи вакцинации 70% населения. Он подчеркнул, что в организации надеются на увеличение количества препаратов, на которые будут выданы разрешения.

Помимо этого, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что привитые от коронавируса граждане должны продолжать носить маски независимо от показателя уровня антител, поскольку они могут оставаться переносчиками вируса.

