ВОЗ назвала условие для достижения коллективного иммунитета к COVID-19

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Достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в мире получится при помощи вакцинации 70 процентов населения. Об этом рассказал директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюгге.

"Для того чтобы достичь коллективного иммунитета, мы до конца еще не уверены, возможно, потребуется вакцинировать 70% населения. Конечно, это поэтапный процесс", – приводит РИА Новости слова Клюгге.

Он добавил, что в ВОЗ надеются на увеличение количества вакцин, которым организация будет выдавать разрешения. При этом в настоящее время необходимо соблюдать антиковидные меры.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 может стать тяжелее для человечества, чем предыдущий. Согласно заявлению организации, заболеваемость вновь достигла пика. Об этом говорят сведения статистики, поступившие в ВОЗ.

