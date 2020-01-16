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Москва 24

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Общество

12:31

Солнце в Москве светило всего восемь часов в декабре

общество погода город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Солнце появлялось над Москвой в декабре 2019 года всего лишь восемь часов. Об этом РИА Новости сообщил и. о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Солнечный свет москвичи видели только восемь часов", – рассказал он.

Вильфанд также добавил, что это только 3,7% от максимально возможного количества солнечных часов, то есть в том случае, если бы в декабре над столицей не было бы облаков, то солнце светило бы 220 часов.

Однако и. о. главы Гидрометцентра заверил москвичей, что в январе недостатка витамина D у них не будет.

Синоптики ранее заявили, что текущая зима в Москве может стать самой теплой за всю историю наблюдений.

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