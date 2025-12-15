Фото: 123RF.com/vbaleha

Самому старшему жителю Москвы исполнилось 108 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента труда и соцзащиты населения.

Известно, что столько лет исполнилось женщине.

По статистике на декабрь 2025 года, в городе проживают 416 700 человек старше 80 лет, из которых 60 800 – старше 90 лет. Кроме того, у еще 1 200 москвичей возраст превысил 100 лет.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с Москвой 24 рассказывала, что столица давно вошла в тройку лидеров по продолжительности жизни в России. Она высказала надежду, что в этом году средний показатель в городе перешагнет рубеж в 80 лет.

При этом представители старшего поколения ведут активный образ жизни и имеют возможность продолжать работать, внося свой вклад в экономику города, указала Ракова.

