15 декабря, 06:31Общество
Снегопад ожидается в Москве 15 декабря
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода и снег ожидаются в Москве и области в воскресенье, 15 декабря. На дорогах сохраняется гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 3 до 5 градусов мороза, по области – от 3 до 8 градусов ниже нуля.
Скорость южного и юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 733 миллиметра ртутного столба.
Ранее стало известно, что ночь на субботу, 14 декабря, стала самой холодной с начала зимы в Москве. Минимальная температура составила минус 10,1 градуса, свидетельствуют данные базовой метеостанции города на ВДНХ.
Из-за гололедицы в Москве действует желтый уровень погодной опасности до 16 декабря.
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