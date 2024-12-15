Снегопад ожидается в Москве 15 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и снег ожидаются в Москве и области в воскресенье, 15 декабря. На дорогах сохраняется гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 3 до 5 градусов мороза, по области – от 3 до 8 градусов ниже нуля.

Скорость южного и юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 733 миллиметра ртутного столба.

Ранее стало известно, что ночь на субботу, 14 декабря, стала самой холодной с начала зимы в Москве. Минимальная температура составила минус 10,1 градуса, свидетельствуют данные базовой метеостанции города на ВДНХ.

Из-за гололедицы в Москве действует желтый уровень погодной опасности до 16 декабря.

